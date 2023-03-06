Військовослужбовцям у тилу можуть повернути надбавки у 30 тисяч гривень і встановити нові

Нещодавно Мініоборони України змінило порядок нарахування зарплат військовослужбовцям, скасувавши додаткові виплати для тих військових, які не виконують бойових задач. Однак, не всі згодні з такими змінами, тому у Верховній Раді пропонують новий законопроєкт.

Проєктом закону №9071 пропонується не лише повернути надбавки військовим, поліціянтам та рятувальникам у тилу, а і встановити надбавки у 100 тисяч гривень для тих захисників, які виконують бойові задачі. Наразі документ знаходиться на опрацюванні у профільному комітеті.

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Кому пропонується надавати додаткові виплати

Незалежно від району проходження служби та покладених обов'язків, військові, поліціянти зможуть отримувати виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Окрім того, тим військовим, які виконують бойові задачі, пропонується збільшити виплати до 100 тисяч гривень.

Розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах,

– уточнюється в документі.

При цьому, положення про додаткові виплати не поширюватиметься на курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Як планують забезпечити бюджетні видатки

Задля збільшення виплат військовослужбовцям автори законопроєкту пропонують встановити "стелю" зарплат для працівників бюджетних установ на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 67 000 гривень

Вказана "стеля" застосовується також при нарахуванні заробітної плати, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, – йдеться в документі.

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