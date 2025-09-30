Військовий бюджет Росії вперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну трохи скоротиться. Це свідчить про те, що Кремль досяг межі у своїй здатності вести війну.

Що відомо про російські витрати на війну?

Річ у тім, що економіка країни перебуває під зростаючим тиском, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Державні витрати на національну оборону наступного року, згідно з проєктом бюджету, мають знизитися приблизно до 156 мільярдів доларів із більш ніж 163 мільярдів доларів. Якщо врахувати прогнозовану інфляцію до 7%, то скорочення буде ще відчутнішим.

Бюджет свідчить, що Росія загалом продовжує дотримуватися економічної моделі, яка фінансувала вторгнення, фактично застрягаючи у виснажливій війні, де російська армія повільно просувається на полі бою,

– йдеться у матеріалі.

Бюджетні дані Росії показують, що вона має намір і далі вести війну здебільшого силами солдатів, які воюють виключно за відносно високі виплати. Такий підхід призвів до розширення бюджетного дефіциту, а уряд реагує підвищенням податків для росіян: ставка податку на додану вартість наступного року зросте з 20% до 22%.

Хоча Росія й дещо скорочує воєнні витрати, її військовий бюджет залишається майже вчетверо більшим, ніж у 2021 році. Зокрема цьогорічні понад 160 мільярдів доларів стали рекордним рівнем у пострадянський період.

Зверніть увагу! Військовий бюджет Росії майже утричі перевищує український.

Якщо Росія вирішить знову збільшити воєнні витрати, це, найімовірніше, означатиме ще більший тиск на росіян:

або через нові податкові підвищення; або через збільшення внутрішніх запозичень.

Це може підірвати зусилля уряду вести війну, одночасно намагаючись убезпечити населення від її наслідків і не допустити зростання невдоволення,

– наголосили у тексті.

Аналітик московської інвестиційної компанії Сергій Суверов зазначив, що уряд був "змушений шукати шляхи стабілізації бюджету" через дефіцит. Він додав, що російський уряд усе ще має можливість збільшити витрати на війну, якщо розтягне чинну фінансову модель.

Москва змогла збільшити військові витрати завдяки відносно високим цінам на нафту, але за останні 15 місяців вартість нафти знизилася через побоювання глобального економічного спаду. А західні санкції змусили Москву продавати нафту зі знижкою. За прогнозами, доходи Росії від нафти й газу знизяться з майже 135 мільярдів доларів у 2024 році до приблизно 100 мільярдів доларів цього року.

Усередині країни Росія також стикається з іншою економічною реальністю. У 2023 і 2024 роках її економіка зростала більш ніж на 4% завдяки збільшеним військово-промисловим витратам. Але ціною такого зростання стала висока інфляція.

Щоб профінансувати зростаючий бюджетний дефіцит, російський уряд не лише підвищує ПДВ різновид податку на споживання, а й оподаткування грального бізнесу та малого підприємництва. Росія також урізає багато видатків, зокрема на розвиток окупованих українських регіонів,

– пише NYT.

Важливо! Суверор пояснив, що підвищення податків може поліпшити ситуацію з бюджетними доходами, але це вдарить по споживчому попиту та уповільнить економічне зростання.

Що відомо про проєкт бюджету Кремля?

Російський уряд 29 вересня вніс до Держдуми проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки. Про це повідомили у російському медіа "РИА Новости".

Того ж дня стало відомо, що дефіцит бюджету країни у наступному році становитиме 3,78 трильйона рублів, а також:

у 2027 році – 3,186 трильйона рублів; у 2028 році – 3,514 трильйона рублів.

Зауважте! Водночас доходи становитимуть у 2026 році становлять 40,3 трильйона рублів, у 2027 році – 42,9 трильйона рублів та у 2028-му – 45,9 трильйона рублів.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?