Вилучення військового ПДФО: на що спрямують ці кошти
Джерело:Роксолана Підласа
ВРУ прийняла законопроєкт про вилучення частини ПДФО з місцевих бюджетів. Забиратимуть не усі податки, а лише ті, які сплачували військові.
Про що новий законопроєкт
Вилучені кошти витратять на закупку військового обладнання, зокрема дронів. Уряд наголосив, що для України зараз пріоритетними є саме оборонний сектор, тому основне фінансування спрямовуватиметься туди.
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Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила як саме розподілятимуться кошти, повідомляє 24 Канал. Гроші будуть виділятися у такому співвідношенні:
- 45% – на дрони – отримає Держспецзв'язок, очікувана сума надходжень понад 43 мільярди гривень;
- 45% – на виробництво зброї і боєприпасів залучатиметься Мінстратегпром – більш як 43 мільярди гривень;
- 10% – для розподілу між військовими частинами отримають розпорядники сектору безпеки і оборони – близько 10 мільярдів гривень.
Доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони.
За таке рішення загалом проголосували 253 народні депутати. Законопроєкт було прийнято з другої спроби.Нагадаємо! Перший розгляд цього законопроєкту був 17 жовтня. Тоді "за" проголосували 223 нардепи. Для прийняття рішення необхідний мінімум голосів 226, тому проєкт було відправлено на друге читання.