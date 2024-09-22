В Україні зросте військовий збір: хто може його не сплачувати

22 вересня 2024, 12:00
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

Урядовий Портал

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення податків, зокрема військового збору. Однак певні категорії громадян України матимуть повне звільнення від його сплати.

Кого звільнили від сплати військового збору

Згідно з проєктом закону, військовий збір збільшиться з 1,5 до 5%. Втім, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, повідомляє Урядовий портал.

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Зокрема, йдеться про тих військовослужбовців, яких Президент України звільнив від сплати військового збору. А саме це стосується:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Державної прикордонної служби;
  • Працівників Міністерства внутрішніх справ;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спеціального зв'язку;
  • Інших легальних військових формувань.

Зверніть уваги! Це рішення було ухвалене ще у липні 2022 року. Однак усі інші громадяни України – повинні будуть сплачувати військовий збір.

На що витрачається військовий збір

Військовий збір було запроваджено для збільшення фінансових надходжень, які використовуються на забезпечення військовослужбовців. А кошти спрямовуються на підвищення обороноздатності країни, придбання військового обладнання та зброї, а також на забезпечення потреб військовослужбовців.