Кого звільнили від сплати військового збору

Згідно з проєктом закону, військовий збір збільшиться з 1,5 до 5%. Втім, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, повідомляє Урядовий портал.

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Зокрема, йдеться про тих військовослужбовців, яких Президент України звільнив від сплати військового збору. А саме це стосується:

Збройних Сил України;

Національної гвардії;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Працівників Міністерства внутрішніх справ;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв'язку;

Інших легальних військових формувань.

Зверніть уваги! Це рішення було ухвалене ще у липні 2022 року. Однак усі інші громадяни України – повинні будуть сплачувати військовий збір.