Кого звільнили від сплати військового збору
Згідно з проєктом закону, військовий збір збільшиться з 1,5 до 5%. Втім, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, повідомляє Урядовий портал.
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Зокрема, йдеться про тих військовослужбовців, яких Президент України звільнив від сплати військового збору. А саме це стосується:
- Збройних Сил України;
- Національної гвардії;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Державної прикордонної служби;
- Працівників Міністерства внутрішніх справ;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального зв'язку;
- Інших легальних військових формувань.
Зверніть уваги! Це рішення було ухвалене ще у липні 2022 року. Однак усі інші громадяни України – повинні будуть сплачувати військовий збір.