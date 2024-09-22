Кого освободили от уплаты военного сбора
Согласно проекту закона, военный сбор увеличится с 1,5 до 5%. Впрочем, военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих во время их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России, сообщает Правительственный портал.
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В частности, речь идет о тех военнослужащих, которых Президент Украины освободил от уплаты военного сбора. А именно это касается:
- Вооруженных Сил Украины;
- Национальной гвардии;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Государственной пограничной службы;
- Работников Министерства внутренних дел;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи;
- Других легальных военных формирований.
Обратите внимание! Это решение было принято еще в июле 2022 года. Однако все остальные граждане Украины – должны будут платить военный сбор.