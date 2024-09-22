Кого освободили от уплаты военного сбора

Согласно проекту закона, военный сбор увеличится с 1,5 до 5%. Впрочем, военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих во время их непосредственного участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России, сообщает Правительственный портал.

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В частности, речь идет о тех военнослужащих, которых Президент Украины освободил от уплаты военного сбора. А именно это касается:

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Государственной пограничной службы;

Работников Министерства внутренних дел;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специальной связи;

Других легальных военных формирований.

Обратите внимание! Это решение было принято еще в июле 2022 года. Однако все остальные граждане Украины – должны будут платить военный сбор.