Китай отримує від Росії максимум: як Пекін вигідно перепродає російську нафту

З точки зору найти й газу Китай отримує від Росії все, що хоче. Так, країні постачається дуже дешевий газ по "Силі Сибіру – 1".

Можливо, до 2025 року він вийде на проєктну потужність 38 мільярдів кубометрів на рік, але поки він лише розвивається. Це не здатне замінити європейський ринок для російського "Газпрому". Про це 24 Каналу скказав експерт нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

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Усе схоплено

На думку Крітіхіна, інших просувань, окрім можливої згоди на "Силу Сибіру – 2", і це може бути лише декларація про наміри, не передбачено. Що ж до нафти, Китай і так отримує з Росії по максимуму – усе, що можуть доставити транспортні шляхи

Максимально працює нафтопровід східний Сибір – Тихий океан та порт Казьміно. Китай отримує 10 мільйонів тонн щороку через Казахстан. Крім того, країна організувала ланцюжок завантаження своїх супертанкерів у Середземному морі, куди невеликі танкери з Новоросійська й Туапсе постачають російську нафту.

Китайці купують її за дуже низькою ціною – близько 40 доларів за барель. Потім змішують її з іншою нафтою, зокрема, дорогою в Азію додається ще й іранська – і продають з дуже великою вигодою для себе. Або ж постачають на свій китайський ринок,

– пояснив експерт.

Раніше була практика Ірану, який постачав нафту до Китаю, видаючи її за нафту з Малайзії. За статистикою китайської митниці, виходило, що Китай отримує з Малайзії більше нафти, ніж Малайзія її добуває.

Зараз в це рівняння додалася Росія. Щонайменше у двох точках в Середземному морі: біля берегів Греції та біля Сеута (іспанського анклаву на марокканському узбережжі). Там великі океанські танкери, які вміщують по два мільйони барелів нафти,

– зауважив Крутіхін.

Вони збирають російську нафту невеликими партіями і, найімовірніше, можуть доставляти її туди, де ціна вища: в Європу, Південну Америку або Азію. Експерт наголошує, що для таких танкерів дальня відстань залишається комерційно вигідною.

"Усе схоплено. Якось збільшити співпрацю Росії з Китаєм за цим напрямком неможливо", – підсумував експерт нафтогазового ринку Михайло Крутіхін.

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