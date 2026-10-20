Нажилася на безпеці дітей: підрядниця вкрала майже 11 мільйонів на укритті

Безпека школярів під час війни мала б бути абсолютним пріоритетом для кожного підрядника. Проте жадоба до легких грошей змушує деяких ділків цинічно наживатися навіть на таких критично важливих об'єктах.

Скільки грошей зникло та як працювала злочинна схема

У Бучанському районі Київської області 47-річна директорка приватного підприємства привласнила 10,8 мільйона гривень під час будівництва протирадіаційного укриття для місцевої школи. Загальна вартість тендеру складала близько 167 мільйонів гривень, про що пише Київська обласна прокуратура.

За умовами договору, компанія мала виконувати всі роботи самостійно, без залучення сторонніх фірм. Отримані аванси призначалися виключно на закупівлю будівельних матеріалів, а залишки коштів підрядник зобов'язувався повернути замовнику.

Зверніть увагу! Натомість очільниця підприємства перерахувала частину бюджетних грошей на рахунки субпідрядників. Найбільш цинічним кроком стало виведення майже 11 мільйонів гривень на фіктивну фірму, яку згодом просто ліквідували. Щоб приховати крадіжку, зловмисниця підробила акти виконаних робіт, зокрема щодо облаштування фундаментної плити, хоча фактично ці роботи ніхто не проводив.

Яке покарання чекає на зловмисницю

Правоохоронці вже повідомили фігурантці про підозру у службовому підробленні та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Як зазначають у поліції Київщини, за ці махінації жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває, і слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до цієї цинічної схеми крадіжки грошей платників податків.

Раніше ми писали, що організована група з 13 осіб незаконно відбирала природний газ із магістрального газопроводу на Дніпропетровщині. За даними слідства, зловмисники встигли привласнити понад 3,4 мільйона кубометрів блакитного палива, завдавши державі збитків на понад 65 мільйонів гривень.