Сколько денег пропало и как действовала преступная схема

В Бучанском районе Киевской области 47-летняя директор частного предприятия присвоила 10,8 миллиона гривен во время строительства противорадиационного укрытия для местной школы. Общая стоимость тендера составляла около 167 миллионов гривен, о чем сообщает Киевская областная прокуратура.

По условиям договора компания должна была выполнять все работы самостоятельно, без привлечения сторонних фирм. Полученные авансы предназначались исключительно для закупки строительных материалов, а остатки средств подрядчик обязывался вернуть заказчику.

Обратите внимание! Вместо этого руководительница предприятия перечислила часть бюджетных средств на счета субподрядчиков. Наиболее циничным шагом стало выведение почти 11 миллионов гривен на фиктивную фирму, которую впоследствии просто ликвидировали. Чтобы скрыть кражу, злоумышленница подделала акты выполненных работ, в частности по устройству фундаментной плиты, хотя фактически эти работы никто не проводил.

Какое наказание ждет злоумышленницу

Правоохранители уже сообщили фигурантке о подозрении в служебном подлоге и отмывании имущества, полученного преступным путем. Как отмечают в полиции Киевской области, за эти махинации женщине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время досудебное расследование продолжается, и следователи устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой циничной схеме хищения денег налогоплательщиков.

Ранее мы писали, что организованная группа из 13 человек незаконно отбирала природный газ из магистрального газопровода в Днепропетровской области. По данным следствия, злоумышленники успели присвоить более 3,4 миллиона кубометров "голубого топлива", нанеся государству ущерб на сумму свыше 65 миллионов гривен.