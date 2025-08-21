Статус ВПО в Україні: які пільги передбачені і чому важливо мати довідку
- Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на виплати та різні види пільг, але для цього необхідно отримати спеціальну довідку.
- Переселенці отримують щомісячну фінансову підтримку та мають доступ до субсидій та компенсацій, зокрема на оренду житла та компенсацію за зруйноване житло.
Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на виплати й різні види пільг. Проте для цього необхідно стати на облік та отримати довідку.
Хто може вважатися внутрішньо переміщеною особою і як отримати довідку?
Внутрішньо переміщеною особою вважається людина, яка перебуває на території України на законних підставах та змушена була залишити своє місце проживання через бойові дії чи окупацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Дивіться також Навряд чи повернуться в Україну: яка ситуація з українськими біженцями у Польщі
Після приїзду на нове місце проживання таким людям треба отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.
Чому отримання довідки важливе?
Довідка потрібна для урахування потреб ВПО у місцевих та регіональних бюджетах, формування місцевої політики в різних сферах та реагування влади на потреби ВПО відповідно до категорії.
Проте є випадки, коли у видачі довідки можуть відмовити:
- у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки);
- у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
- заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
- докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення бойових дій не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.
Які є виплати й пільги для ВПО?
Переселенці щомісяця отримують додаткову підтримку від держави:
- 2 000 гривень – для дорослих;
- 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.
Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).
Також є щонайменше 9 пільг для ВПО, окрім соцвиплат:
- Субсидія на оренду житла
Родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% від свого сукупного доходу, можуть розраховувати на державну компенсацію частини вартості оренди житла.
- Компенсація за житло
Програма "єВідновлення" охоплює також тимчасово окуповані території, тож ВПО з таких регіонів зможуть подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло після набрання чинності оновленим законом.
Для дітей-ВПО діють наступні привілеї:
- Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл;
- Безоплатне харчування в освітніх закладах;
- Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок;
- Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти;
- Першочергове поселення та знижка на проживання у студентських гуртожитках;
- Пільговий кредит на навчання.
Зауважте! Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки або вчинила злочин.
Часті питання
Хто може вважатися внутрішньо переміщеною особою в Україні?
Внутрішньо переміщеною особою вважається людина, яка перебуває на території України на законних підставах та змушена була залишити своє місце проживання через бойові дії чи окупацію.
Які документи потрібні для отримання довідки переселенця?
Для отримання довідки переселенця потрібно мати відмітку про реєстрацію місця проживання. Відмова у видачі можлива, якщо у заявника немає таких документів або якщо подані неправдиві відомості.
Які виплати й пільги передбачені для внутрішньо переміщених осіб?
Переселенці щомісяця отримують 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей чи осіб з інвалідністю. Також є пільги, такі як субсидія на оренду житла та компенсація за пошкоджене житло.
Чому можуть відмовити у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи?
Відмовити у видачі довідки можуть через відсутність реєстрації місця проживання, надання неправдивих відомостей, втрату документів, що засвідчують особу, або недостатні докази проживання на тимчасово окупованій території чи в районі бойових дій.