Централізоване водопостачання до Миколаєва відновлено. Це вперше з 2022 року місто отримало централізовану подачу прісної води.

Що відомо про водопостачання у Миколаєві?

Станом на 7 жовтня повністю завершено будівництво трубопроводу загальною протяжністю близько 136 км, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Вже прокладеного у "дві нитки по 67,9 км кожна". Також готові насосні станції та паралельно тривають роботи з доброустрою прилеглих територій та відновлення під’їзних шляхів.

Крім того, завершено тендерні закупівлі на постачання електроенергії. До того вже було укладено всі необхідні договори, для забезпечення стабільної та безперебійної роботи водогону.

Перші 5 000 кубометрів води дійшли в міські системи та резервуари наприкінці серпня,

– йдеться на сайті відомстві.

Як розповіли у міністерстві, упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення мережі та під час цього дотримувалися усіх технологічних норм. Зокрема прокачування води дозволило перевірити стан системи та уникнути можливих пошкоджень.

Важливо! Миколаївський водогін є одним із найбільших і стратегічно важливих інфраструктурних проєктів державного значення.

Нинішня вартість будівництва становить 6,3 мільярда гривень (це разом із додатковими роботами, тоді як початкова складала 8,7 мільярда гривень. За підсумками експертизи Агентства відновлення, проєкт вдалося здешевити на 25%.

Ці кошти планують спрямувати на інші важливі проєкти водопостачання:

будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині; Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині; водогону у Лубнах на Полтавщині; у Вапнярці на Вінниччині.

Зверніть увагу! Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей у 127 населених пунктах.

Про що розповів Олексій Кулеба?

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба теж прокоментував події. Він нагадав, що після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання.

Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік ми побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт,

– зазначив Кулеба.

Наразі вся система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни.

Як зауважив Олексій Кулеба, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

