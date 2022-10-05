У восьмому пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути обмеження ціни на нафту

Країни-члени ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Серед них ймовірно є обмеження ціни на нафту.

ЄС погодили нові санкції щодо Росії

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", – написала президент європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Санкційні обмеження щодо нафти

Нові санкційні заборони щодо Росії набудуть чинності після публікації їх в офіційному віснику ЄС. Обмеження стосуватимуться ймовірно морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборонена на повʼязані з цими послугами.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомляло, що верхня межа цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. У ЄС готують проєкт закону, який необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з Росії, проте його затвердження, ймовірно, відкладуть до того часу, поки всі країни "Великої сімки" не будуть готові до запровадження узгодженого ліміту.

Чи зросте ціна нафти

Детальніше з усіма іншими санкційними обмеженнями у новому пакеті можна ознайомитись тут.

Існує занепокоєння, що санкції ЄС призведуть до зростання цін на нафту. І це може посилити економічний біль на країни, що ввели обмеження щодо Росії. Ці ризики поставили США та G7 у парадоксальне становище, пише видання Reuters.

Поки ми зберігаємо потік російської нафти, ми вважаємо це перемогою. Ціновий ліміт можна вважати випускним клапаном пакета санкцій. Це перетворює заборону з абсолютної на умовну,

– сказав старший чиновник казначейства США Бен Гарріс.

Ціна, якою будуть обмежені продажі російської нафти, ще не визначена. Але вже відомо, що вона буде достатньо високою.