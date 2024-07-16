Як відключення світла у липні вплинуть на платіжки за електроенергію

Суми в платіжках за електроенергію у липні турбують багатьох українців, Проте, експерт припускає, що вони залишаться такими ж, як і до підвищення тарифів.

Якими будуть суми у платіжках за світло у липні

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що в середньому споживачі залишаються без електрики 12 годин на добу. Відповідно, споживання світла в будь-якому разі буде меншим, проте обсяги споживання електроенергії можуть дуже різнитися.

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У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів. Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін,

– зазначив Рябцев.

Він зауважив, що відключення електроенергії в будь-якому випадку спричинили "вимушену економію".

! З початку червня в Україні значно підвищили тарифи на електроенергію для побутових споживачів: тепер він становить 4,32 гривні за кіловат. Як зазначили у Міністерстві енергетики України, очікується, що середній рахунок зросте на 285 гривень.