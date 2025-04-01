Яка галузь Росії найбільш постраждала від санкцій після початку війни

Обмеження на експорт технологій та фінансові санкції значно вплинули на здатність Росії видобувати, обробляти та експортувати енергоресурси. Яка галузь Росії постраждала найбільше після їх введення, читайте далі.

Яка галузь Росії не витримала санкцій

Санкції, накладені на Росію після початку війни проти України, найбільше вдарили по вугільній галузі країни, передає 24 Канал з посиланням на російський науковий журнал. Зокрема, вони найбільш відчутні у регіонах, що залежать від видобутку цієї сировини.

Читайте також І знову Байден винен: Трамп заявив про відновлення виробництва енергії з вугілля

Як повідомляється, найбільший трирічний спад зафіксовано в Кемеровській області, яка забезпечує понад половину видобутку вугілля в Росії, аж на 14 – 15%. Водночас нафтогазова галузь пережила санкції дещо легше, а газова – майже не зазнала їх впливу.

Нагадаємо! ЄС тільки нещодавно запровадив нові обмеження на експорт технологій та послуг для розвідки та видобутку нафти й газу в Росії, а також заборонив тимчасове зберігання російської нафти в Європі.

Яка ситуація у російській промисловості

Що із російським автопромом

Автопром продемонстрував змішані результати: у Калінінградській області, де під санкції потрапили автомобільна промисловість та транскордонні перевезення, спостерігався значний спад – аж на 23%.

Водночас у Калузькій області ситуація до 2024 року покращилася завдяки розвитку інших галузей, а в Самарській та Ульяновській областях автопром навіть показав зростання, завдяки поставкам деталей із Китаю та розвитку ВПК.

Далекосхідна промисловість після санкцій

Далекосхідна промисловість Росії виграла від "повороту на Китай" лише у сфері видобутку сировини, в той час, як обробна промисловість залишалася на низькому рівні. Найбільше постраждали регіони, які залежать від експорту лісу та металів.

Разом з цим, регіони, залежні від підприємств військово-промислового комплексу, залишилися майже неушкодженими.

Чи відновилась роздрібна торгівля у Росії Роздрібна торгівля відновилася та навіть зросла після падіння у 2022 році. Проте у Москві, де було найбільше іноземних брендів, не вдалося відновити обсяги продажів. Натомість у Санкт-Петербурзі роздрібний сектор зріс на 13% за три роки. Роздрібна торгівля відновилася та навіть зросла після падіння у 2022 році. Проте у Москві, де було найбільше іноземних брендів, не вдалося відновити обсяги продажів. Натомість у Санкт-Петербурзі роздрібний сектор зріс на 13% за три роки.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.