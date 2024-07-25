Бандитські методи: в чому головна проблема підсанкційної Росії

Уже не перший рік Росія перебуває під санкціями. Проте навіть всі ці обмеження та зміна вектору на військово-промислові рейки не є найбільшою проблемою для країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що всі розмови про те, що війна нібито позитивно впливає на економіку є неправдивими. Проблеми накопичуються та переходять у серйозну кризу.

Дивіться також Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

У чому головна проблема Росії

Війна проти України вже позначилася на житті росіян і з часом матиме ще гірші наслідки. Найбільше проблема в тому, що повністю руйнуються інституції.

Відбувається поглинання компаній, до того ж дуже великих. Зокрема мовиться про компанію Wildberries. Угоду про її поглинання іншою компанією затвердили в російському уряді. Але виявилося, що чоловік, який мав 1% у Wildberries незадоволений тим, що сталося.

Він пішов до Рамзана Кадирова. Так робили в 90-их роках, коли були проблеми, то всі йшли до бандитів. Кадиров обіцяв допомогти й делегував свого брата, щоб він розібрався в ситуації та зупинив цю угоду,

– сказав Максим Блант.

Так зійшлися дві сфери впливу – путінська та кадирівська. Вони почали сперечатися. Тоді Дмітрій Пєсков взявся виправдовуватися нібито Владімір Путін нічого не знав про угоду.

У таких реаліях сьогодні живе Росія. Якщо з кризою можна розібратися через кілька років, то змінити свідомість людей, які звикнуть, що справи можна вирішити будь-якими методами, вже не виправиш.

Зникає надія на те, що колись у Росії виросте покоління, яке зможе жити за правилами цивілізованого світу,

– додав економіст.