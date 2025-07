Мінус 320 мільярдів прибутків: як війни та політика шкодить світовому бізнесу

Економічна турбулентність, політичні кризи та війни вже "коштували" світовому бізнесу сотні мільярдів доларів. Згідно зі статистикою, кожна четверта компанія втратила прибутки через нестабільність у світі.

Редакція 24 Каналу переклала та адаптувала матеріал Financial Times "Political and economic volatility wipes $320bn off global profits".

Що знищує світові прибутки бізнесу?

Як показує дослідження EY-Parthenon, майже 3 500 компаній, що котируються на біржі у світі та мають річний дохід понад 1 мільярда доларів, втратили сукупний прибуток у розмірі 320 мільярдів доларів у періоди геополітичної та макроекономічної волатильності.

Після років дешевих грошей та відносної геополітичної стабільності хвиля макроекономічних зрушень – від торговельної напруженості до глобальних конфліктів – тепер означає, що державна політика та глобальні події мають більший вплив на вартість та прибутки, ніж за багато десятиліть,

– пояснив Матс Перссон, керівник відділу макро- та геостратегії EY-Parthenon.

Цікаво, що за останні 3 роки – період, що відзначився поверненням інфляції, повномасштабним нападом Росії на Україну, крахом ринку золота у Великій Британії, війною між Ізраїлем та ХАМАС та поверненням Дональда Трампа до Білого дому – приблизно 40% змін загальної вартості FTSE 100 відбулися в дні, коли відбувалися важливі економічні чи геополітичні події.

Довідково: FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) – це британський фондовий індекс, що вираховується на основі котирувань акцій 100 найбільших за ринковою капіталізацією компаній на Лондонській фондовій біржі.

Які компанії зазнали найбільшого потрясіння?

Відповідно до періоду з 2017 року по 2024 рік рентабельність кожної четвертої з приблизно 3 500 досліджених світових компаній знизилася на 5% або більше.

Наприклад, Китай у сфері прибутків на фоні цього зазнав найбільшого шоку – 40% з 833 проаналізованих груп у країні зазнали сукупних втрат EBITDA у розмірі 73 мільярдів доларів.

За словами Перссона, втрата прибутку китайських компаній була зосереджена серед компаній у секторі нерухомості, сталі та будівництва.

Що таке EBITDA Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

Натомість британські компанії показали кращі результати, попри те, що значно менша група зі 100 компаній досягла порогового значення доходу для дослідження.

Відтак, лише 14 компаній зазнали значного падіння рентабельності EBITDA, із загальною втратою 2,5 мільярда доларів прибутку за трирічний період.

Як компанії змогли збільшити свої прибутки?

Однак попри зміни чимало підприємств змогли адаптуватися економічних змін й збільшити свої прибутки.

Серед британських компаній, яким вдалося подолати макроекономічну волатильність і продовжувати збільшувати свої прибутки, є ритейлер одягу Next, хімічна група Croda, гірничодобувна компанія Rio Tinto та інженерна група Spirax.

У США до компаній, які збільшили свій показник EBITDA вище показників конкурентів, належать промисловий лідер Caterpillar, логістична компанія UPS, фармацевтичні компанії Pfizer та Merck, а також споживча група Johnson & Johnson.

На думку Перссона, новий клімат створює як переможців, так і переможених. Ті компанії, які змогли зберегти або ж досягти найвищої рентабельності, "успішно диверсифікували свій портфель, керували своєю базою витрат, визначили та зрозуміли різні зміни в політиці й оновили своє управління".