Яка буде пенсія, якщо маєш 38 років стажу

Українці мають набути достатньо стажу, аби вийти на заслужений відпочинок. Також цей показник впливає на розмір пенсії.

Який буде розмір пенсії при 38 роках стажу?

Якщо особа змогла набути 38 років стажу, станом на 2025 рік, вона може піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

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При розрахунку пенсії, також вагому роль грає дохід особи. Розглянемо ситуацію, де майбутній пенсіонер мав зарплату 10 тисяч гривень.

Тоді при виході на заслужений відпочинок в 60 років, за вказаних умов, пенсія такої людини складатиме орієнтовно – 4,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч і стажі майже 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки при зарплаті 10 тисяч гривень і стажі 38 років, пенсія буде уже приблизно 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч і стажі 38 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років. Адже виплата в такому випадку буде уже – 5,5 тисяч гривень.



Як вік впливає на розмір пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.