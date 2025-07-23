Який буде розмір пенсії при 38 роках стажу?

Якщо особа змогла набути 38 років стажу, станом на 2025 рік, вона може піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

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При розрахунку пенсії, також вагому роль грає дохід особи. Розглянемо ситуацію, де майбутній пенсіонер мав зарплату 10 тисяч гривень.

Тоді при виході на заслужений відпочинок в 60 років, за вказаних умов, пенсія такої людини складатиме орієнтовно – 4,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч і стажі майже 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки при зарплаті 10 тисяч гривень і стажі 38 років, пенсія буде уже приблизно 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч і стажі 38 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше вийти на пенсію у 65 років. Адже виплата в такому випадку буде уже – 5,5 тисяч гривень.



Як вік впливає на розмір пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.