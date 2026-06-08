ВПО можуть відмовити у виплатах: у яких випадках це законно

Чимало українців наразі є внутрішньо переміщеними особами. Однак не за всіх обставин такі люди можуть отримати виплати. Зокрема, якщо перебувають на повному державному утриманні.

За яких обставин ВПО можуть залишитися без виплат

Це стосується будинків-інтернатів для людей похилого віку, психоневрологічних інтернатів та інших закладів системи соцзахисту, про що повідомило видання "На пенсії".

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Згідно з чинним законодавством, така людина все ще може претендувати на грошову допомога. Але тільки якщо покине заклад, де перебуває на повному державному утриманні.

Зокрема, подати заявку на отримання виплат можливо, якщо переїхати до родичів, на орендоване житло чи іншого місця проживання без повного державного утримання.

А от переїзд з одного пансіонату або інтернату до іншого зазвичай не дає права на виплати, адже людина і надалі перебуває на повному державному забезпеченні,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що отримати допомогу можуть ВПО, які за останні три місяці:

мали середній дохід на особу – до 10 380 гривень;

не купували авто до 5 років або інші єдиноразові покупки чи валюту на суму понад 100 тисяч гривень;

не отримували субсидій на оренду житла та не здавали своє житло в оренду;

не мали значних заощаджень – депозитів, валюти, цінних металів чи ОВДП понад 100 тисяч гривень;

не перебували на повному держутриманні;

не відбували покарання.

Важливо! Сума виплат залишається 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Що ще варто знати ВПО

У 2026 році змінили "поріг", який дозволяє отримувати виплати на проживання для ВПО. Наразі він становить 10 380 гривень. Таким чином, внутрішньо переміщені особи можуть спробувати подати заявку на допомогу ще раз, якщо раніше не відповідали критеріям.

А 7 червня уряд розширив допомогу для ВПО. Зокрема, збільшив до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. А для можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Також обіцяно, що система компенсацій стане більш прозорою. В електронному кабінеті ПФУ можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови тощо.