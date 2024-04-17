Яким буде врожай у 2024 році: прогноз Мінагрополітики

Міністерство агрополітики України передбачає, що у 2024 році валовий виробничий обсяг зернових та олійних культур становитиме приблизно 74 мільйони тонн. Це приблизно на 8 мільйонів тонн менше, ніж було торік.

Яким буде урожай

Очікується, що з прогнозованого обсягу зернові культури складуть близько 52,4 мільйони тонн, тоді як олійні — приблизно 21,7 мільйони тонн.

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У попередньому році прогноз валових зборів був на 13% нижчим порівняно з реальними показниками, які склали близько 82 мільйонів тонн. З них зернові — понад 60 мільйонів, олійні — близько 22 мільйонів. Це збільшення було викликане сприятливими погодними умовами.

Очікувані показники по культурах:

! Очікується, що прогнози щодо валових зборів будуть уточнюватися протягом року залежно від погодних умов та інших чинників.

Пшениця:

Прогнозується збір 19,2 мільйони тонн, порівняно з 22,2 мільйони тонн у попередньому році.

Ячмінь:

Очікується збір 4,9 мільйони тонн, проти 5,7 мільйонів тонн у 2023 році.

Кукурудза:

Передбачається збір 26,7 мільйони тонн, у порівнянні з 30,5 мільйонами тонн минулого року.

Соя:

Очікується збір 5,2 мільйони тонн, зростання з 4,7 мільйонів тонн у 2023 році.

Соняшник:

Прогнозується на рівні 12,4 мільйони тонн, нижче від 12,9 мільйонів тонн минулого року.

Ріпак:

Очікується збір 4,1 мільйони тонн, зниження з 4,7 мільйонів тонн у попередньому році.

Посівні площі

Прогнози щодо посівних площ для зернових та зернобобових культур у 2024 році встановлені на рівні 10,6 млн га, що на 395 тис. га менше, ніж у 2023 році.

Зернові культури:

Озима пшениця: посіви складають 4,3 мільйона гектарів, що на 0,3 мільйона гектарів менше в порівнянні з минулим роком.

Яра пшениця: планується посів на площі 0,2 мільйона гектарів, збільшення на 0,2 тисячі гектарів.

Озимий ячмінь: займає 0,47 мільйона гектарів, зменшення на 0,15 мільйона гектарів.

Ярий ячмінь: прогнозується посів на площі 0,94 мільйона гектарів, що на 0,06 мільйона гектарів більше.

Кукурудза: посівна площа становитиме 3,9 мільйона гектарів, зменшення на 62 тисячі гектарів.

Щодо олійних культур: