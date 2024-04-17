Каким будет урожай

Ожидается, что из прогнозируемого объема зерновые культуры составят около 52,4 миллиона тонн, тогда как масличные - примерно 21,7 миллиона тонн.

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В предыдущем году прогноз валовых сборов был на 13% ниже по сравнению с реальными показателями, которые составили около 82 миллионов тонн. Из них зерновые - более 60 миллионов, масличные - около 22 миллионов. Это увеличение было вызвано благоприятными погодными условиями.

Важно! Ожидается, что прогнозы по валовым сборам будут уточняться в течение года в зависимости от погодных условий и других факторов.

Ожидаемые показатели по культурам:

Пшеница:

Прогнозируется сбор 19,2 миллиона тонн, по сравнению с 22,2 миллиона тонн в предыдущем году.

Ячмень:

Ожидается сбор 4,9 миллиона тонн, против 5,7 миллионов тонн в 2023 году.

Кукуруза:

Предполагается сбор 26,7 миллиона тонн, по сравнению с 30,5 миллионами тонн в прошлом году.

Соя:

Ожидается сбор 5,2 миллиона тонн, рост с 4,7 миллионов тонн в 2023 году.

Подсолнечник:

Прогнозируется на уровне 12,4 миллиона тонн, ниже от 12,9 миллионов тонн в прошлом году.

Рапс:

Ожидается сбор 4,1 миллиона тонн, снижение с 4,7 миллионов тонн в предыдущем году.

Посевные площади

Прогнозы по посевным площадям для зерновых и зернобобовых культур в 2024 году установлены на уровне 10,6 млн га, что на 395 тыс. га меньше, чем в 2023 году.

Зерновые культуры:

Озимая пшеница: посевы составляют 4,3 миллиона гектаров, что на 0,3 миллиона гектаров меньше по сравнению с прошлым годом.

Яровая пшеница: планируется посев на площади 0,2 миллиона гектаров, увеличение на 0,2 тысячи гектаров.

Озимый ячмень: занимает 0,47 миллиона гектаров, уменьшение на 0,15 миллиона гектаров.

Яровой ячмень: прогнозируется посев на площади 0,94 миллиона гектаров, что на 0,06 миллиона гектаров больше.

Кукуруза: посевная площадь составит 3,9 миллиона гектаров, уменьшение на 62 тысячи гектаров.

Относительно масличных культур: