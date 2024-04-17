Яким буде урожай
Очікується, що з прогнозованого обсягу зернові культури складуть близько 52,4 мільйони тонн, тоді як олійні — приблизно 21,7 мільйони тонн.
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У попередньому році прогноз валових зборів був на 13% нижчим порівняно з реальними показниками, які склали близько 82 мільйонів тонн. З них зернові — понад 60 мільйонів, олійні — близько 22 мільйонів. Це збільшення було викликане сприятливими погодними умовами.
Очікувані показники по культурах:
Пшениця:
- Прогнозується збір 19,2 мільйони тонн, порівняно з 22,2 мільйони тонн у попередньому році.
Ячмінь:
- Очікується збір 4,9 мільйони тонн, проти 5,7 мільйонів тонн у 2023 році.
Кукурудза:
- Передбачається збір 26,7 мільйони тонн, у порівнянні з 30,5 мільйонами тонн минулого року.
Соя:
- Очікується збір 5,2 мільйони тонн, зростання з 4,7 мільйонів тонн у 2023 році.
Соняшник:
- Прогнозується на рівні 12,4 мільйони тонн, нижче від 12,9 мільйонів тонн минулого року.
Ріпак:
- Очікується збір 4,1 мільйони тонн, зниження з 4,7 мільйонів тонн у попередньому році.
Посівні площі
Прогнози щодо посівних площ для зернових та зернобобових культур у 2024 році встановлені на рівні 10,6 млн га, що на 395 тис. га менше, ніж у 2023 році.
Зернові культури:
- Озима пшениця: посіви складають 4,3 мільйона гектарів, що на 0,3 мільйона гектарів менше в порівнянні з минулим роком.
- Яра пшениця: планується посів на площі 0,2 мільйона гектарів, збільшення на 0,2 тисячі гектарів.
- Озимий ячмінь: займає 0,47 мільйона гектарів, зменшення на 0,15 мільйона гектарів.
- Ярий ячмінь: прогнозується посів на площі 0,94 мільйона гектарів, що на 0,06 мільйона гектарів більше.
- Кукурудза: посівна площа становитиме 3,9 мільйона гектарів, зменшення на 62 тисячі гектарів.
Щодо олійних культур:
- Соя: Площа посіву зросте до 2,2 мільйона гектарів, що на майже 400 тисяч гектарів більше, ніж у попередньому році.
- Соняшник: Залишається на рівні попереднього року – 5,3 мільйона гектарів.
- Ріпак: Посівна площа складе 1,5 мільйона гектарів, що на 0,1 мільйона гектарів менше, ніж минулоріч.