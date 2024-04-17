Яким буде урожай

Очікується, що з прогнозованого обсягу зернові культури складуть близько 52,4 мільйони тонн, тоді як олійні — приблизно 21,7 мільйони тонн.

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У попередньому році прогноз валових зборів був на 13% нижчим порівняно з реальними показниками, які склали близько 82 мільйонів тонн. З них зернові — понад 60 мільйонів, олійні — близько 22 мільйонів. Це збільшення було викликане сприятливими погодними умовами.

Важливо! Очікується, що прогнози щодо валових зборів будуть уточнюватися протягом року залежно від погодних умов та інших чинників.

Очікувані показники по культурах:

Пшениця:

Прогнозується збір 19,2 мільйони тонн, порівняно з 22,2 мільйони тонн у попередньому році.

Ячмінь:

Очікується збір 4,9 мільйони тонн, проти 5,7 мільйонів тонн у 2023 році.

Кукурудза:

Передбачається збір 26,7 мільйони тонн, у порівнянні з 30,5 мільйонами тонн минулого року.

Соя:

Очікується збір 5,2 мільйони тонн, зростання з 4,7 мільйонів тонн у 2023 році.

Соняшник:

Прогнозується на рівні 12,4 мільйони тонн, нижче від 12,9 мільйонів тонн минулого року.

Ріпак:

Очікується збір 4,1 мільйони тонн, зниження з 4,7 мільйонів тонн у попередньому році.

Посівні площі

Прогнози щодо посівних площ для зернових та зернобобових культур у 2024 році встановлені на рівні 10,6 млн га, що на 395 тис. га менше, ніж у 2023 році.

Зернові культури:

Озима пшениця: посіви складають 4,3 мільйона гектарів, що на 0,3 мільйона гектарів менше в порівнянні з минулим роком.

Яра пшениця: планується посів на площі 0,2 мільйона гектарів, збільшення на 0,2 тисячі гектарів.

Озимий ячмінь: займає 0,47 мільйона гектарів, зменшення на 0,15 мільйона гектарів.

Ярий ячмінь: прогнозується посів на площі 0,94 мільйона гектарів, що на 0,06 мільйона гектарів більше.

Кукурудза: посівна площа становитиме 3,9 мільйона гектарів, зменшення на 62 тисячі гектарів.

Щодо олійних культур: