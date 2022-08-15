Чи всім військовим виплатили зарплати у липні: у Мінфіні дали відповідь

Попри те, що бюджету не вистачає мільярди доларів, всі військові отримали зарплати у липні. Які суму отримують військові та від чого залежить розмір зарплати, читайте далі.

Фінансування зарплат

Очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що під час війни грошове забезпечення ЗСУ – основна стаття держбюджету. Саме тому уряд повністю розраховувався по зарплатах військовим станом на 1 серпня. Разом з тим нагадаємо, що виплати у серпні надійдуть з запізненням, через затримки пов'язані зі змінами у державному бюджеті.

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Україна вимушена самостійно фінансувати потреби армії, оскільки західні партнери не дають гроші на військові цілі, пояснив Марченко. Можливо, через те, що політики країн "не хочуть створювати передумови для продовження війни". Сергій Марченко Міністр фінансів України Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти, як правило, не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна. Скільки не вистачає бюджету Згідно з підрахунками Мінфіну, уряду щомісяця не вистачає близько 5 мільярд доларів або десь 150 – 160 мільярдів гривень для видатків бюджету. Цю різницю міністерство намагається перекрити за рахунок як зовнішніх позик, так і випуску облігацій на українському ринку. Тому так важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни,

– пояснив міністр. Також він додав, що уряд розраховує на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ. До теми На що витратять мільярд євро допомоги Україні від ЄС: пояснення нардепа

Розмір зарплати та виплат військовим

В середньому зарплата військових коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків. Якщо військовий перебуває в тилу, то згідно з постановою Кабміну №168, отримує 30 тисяч гривень.

На 100 тисяч гривень можуть розраховувати лише військові, які перебувають в зоні бойових дій й лише за ті дні, безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Зауважте, що якщо військовий потрапив у полон або немає жодних даних про його перебування, то його сім'я отримує гроші до моменту, поки не буде інформації, що людина загинула, тобто:

100 тисяч гривень – якщо військовий був у зоні бойових дій,

30 тисяч гривень – якщо в тилу.

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