Майже як війна в Україні: скільки світу коштуватиме вторгнення Росії у країни Балтії

Сьогодні Росія навряд чи здатна вести масштабну війну в Європі. Проте російські генерали й високопосадовці не раз заявляли, що імперські амбіції Кремля не обмежуються лише Україною.

Скільки втратить світова економіка від вторгнення Росії

Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Росія може напасти на країни Альянсу впродовж 5 наступних років. У такому сценарії найбільш вразливими залишаються Естонія, Латвія та Литва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Хоча частка країн Балтії в європейській економіці невелика, стратегічно вони мають ключове значення,

– зазначає видання.

За оцінками Bloomberg Economics, навіть початкова фаза такої війни означатиме значні людські й економічні втрати:

Прямі збитки від руйнувань у зоні бойових дій, зростання цін на енергоносії через скорочення постачань з Росії та паніка на фінансових ринках можуть зменшити світовий ВВП на 1,3%, або 1,5 трильйона доларів у перший рік.

Світова економіка може втратити майже стільки, скільки в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну (1,5% ВВП).

Важливо! Естонія, Литва і Латвія втратять за ірк 43% своєї економіки – це еквівалентно падінню виробництва на окупованих Росією українських територіях.

Як постраждають країни Європи від вторгнення

Втрати могли б бути ще більшими, якби війна з Балтії перекинулась на інші країни Європи.

Фінляндія, Швеція, Польща та Німеччина, якби вступили у війну, втратили б менше, ніж країни Балтії, але все одно відчутно, через ракетні удари.

ВВП ЄС загалом скоротився б на 1,2% за рік, а державний борг зростав би ще швидшими темпами.

Велика Британія, яка географічно далі від фронту, втратила б 0,2% ВВП.

Варто знати! Зате російська економіка зазнала б втрат лише у розмірі 1% Від свого ВВП, адже чинні санкції вже частково ізолювали Росію від світу, а зростання витрат на оборону створило б ілюзію економічного "оздоровлення".