Втрата виплат за 3 місяці: хто з пенсіонерів може лишитися без коштів у травні

Деякі українці можуть втратити частину пенсій. Річ у тім, що виплата за віком надається з того дня, який йде за досягненням пенсійного віку.

Хто може втратити пенсії за 3 місяці

Але якщо звернутися за пенсією після спливу трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то виплата призначається з дня звернення, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку,

– йдеться у повідомленні на сайті Пенсійного фонду.

Однак у разі звернення за пенсією після спливу трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, ця пенсія призначається вже з дня звернення. Тобто людина може втратити виплати за попередні три місяці.

Зверніть увагу! Наприклад, якщо людина досягла 60 років 20 лютого, то документи потрібно подати до 20 травня. У такому випадку пенсія буде призначена з 20 лютого. А якщо заяву подати 21 травня, то нарахування пенсії розпочнеться з цієї дати.

Кому в Україні призначають пенсії

Отримати пенсії в Україні можна за таких обставин:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Важливо! Пенсія за віком, що призначається автоматично (без звернення особи), призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.