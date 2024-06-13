Лишилося 10 днів: яким пенсіонерам треба звернутися до ПФУ

Деякі пенсіонери протягом 10 днів мають звернутися до ПФУ. Фонд оголосив, що якщо не повідомити його про деякі зміни, на виплати можна не чекати.

Про що треба повідомити ПФУ

Якщо пенсіонер вчасно не повідомить ПФУ про деякі зміни у своєму житті, він може втратити свої виплати.

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Це передбачено постановою правління Пенсійного фонду від 25.11.2005 № 22-1 та статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож протягом 10 днів треба повідомляти про наступні зміни:

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;

отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;

зміну прізвища;

зміну ідентифікаційного коду;

зміну адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Як повідомити ПФУ

Повідомити ПФУ про зміни можна через найближчий сервісний центр ПФУ. Також можна скористатися сайтом, для цього треба: