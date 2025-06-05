Однозначної відповіді немає: як Європа прокоментувала введення нових санкцій проти Росії

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус відзначив, що у процесі переговорів між Росією та Україною немає прогресу. Саме тому, необхідно вживати заходів, аби змінити ситуацію.

Як Європа планує спонукати Росію до переговорів

Зокрема, Пісторіус каже, що найближчим санкції проти Росії можуть посилити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Борис Пісторіус Міністр оборони Федеральної Республіки Німеччина Ми кілька разів обговорювали це питання, тож за кілька днів зрозуміємо, чи будуть посилені санкції. Це рішення усього уряду Німеччини, а не моє особисте.

Міністр зауважив, що, станом на зараз, це питання обговорюється з ЄС та Великою Британією. Проте, як сказав Пісторіус, чи будуть санкції посилені поки однозначної відповіді немає.

Нагадаємо! Зеленський повідомив що Сенат США готовий затвердити нові санкції проти Росії.