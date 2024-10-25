ВВП Китаю може впасти "значно нижче" 4%, - МВФ

У МВФ спрогнозували зниження рівня ВВП для Китаю. Таке може статися, якщо країна не виконає деякі умови.

Чому ВВП Китаю може впасти

Голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що річний ВВП Китаю може впасти нижче 4%. Так станеться, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання.

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Дуже великою перешкодою для підвищення впевненості китайських споживачів є проблемний сектор нерухомості.

Саме для розв'язання цієї проблеми треба вжити усіх заходів, на думку Георгієвої.

Нагадаємо! Китайські автовиробники мають намір значно збільшити потужності з виробництва електромобілів за кордоном, потенційно більш ніж удвічі. Цей стратегічний крок має на меті обійти імпортні мита та ефективно задовольнити зростаючий попит на міжнародних ринках.