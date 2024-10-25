Почему ВВП Китая может упасть

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что годовой ВВП Китая может упасть ниже 4%. Так произойдет, если страна не проведет реформы для стимулирования внутреннего потребления.

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Очень большим препятствием для повышения уверенности китайских потребителей является проблемный сектор недвижимости.

Именно для решения этой проблемы нужно принять все меры, по мнению Георгиевой.

Напомним! Китайские автопроизводители намерены значительно увеличить мощности по производству электромобилей за рубежом, потенциально более чем вдвое. Этот стратегический шаг имеет целью обойти импортные пошлины и эффективно удовлетворить растущий спрос на международных рынках.