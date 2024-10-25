Чому ВВП Китаю може впасти

Голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що річний ВВП Китаю може впасти нижче 4%. Так станеться, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання.

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Дуже великою перешкодою для підвищення впевненості китайських споживачів є проблемний сектор нерухомості.

Саме для розв'язання цієї проблеми треба вжити усіх заходів, на думку Георгієвої.

Нагадаємо! Китайські автовиробники мають намір значно збільшити потужності з виробництва електромобілів за кордоном, потенційно більш ніж удвічі. Цей стратегічний крок має на меті обійти імпортні мита та ефективно задовольнити зростаючий попит на міжнародних ринках.