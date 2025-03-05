Лідер серед світових економік: завдяки чому ВВП Китаю продовжить стрімко рости

Китай оголосив новий відсоток зі зростання національної економіки на 2025 рік. Для цього урядові необхідно зробити декілька важливих кроків.

Економічні цілі Китаю на 2025 рік

У 2024 році ВВП Китаю зріс до 134,9 трильйона юанів або ж 18,7 трильйонів доларів. Аби і надалі займати лідируючі позиції уряд прийняв рішення залишити минулорічний цільовий показник економічного зростання на рівні 5%, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян відзначає, що такий запланований економічний ріст можливий за певних аспектів. Серед них – розширення стимулювання споживання. Через це закладено збільшення на 1% дефіциту бюджету до 4% ВВП.

Окрім цього, Пекін випустить на 179 мільярдів доларів наддовгих спеціальних казначейських облігацій. Вони будуть спрямовані на оновлену схему споживчих субсидій. Місцевим органам влади дозволять збільшити рівень заборгованості та реалізувати на 4,4 трлн юанів спеціальних облігацій.

Лі Цян зазначив, що на оборонні витрати країни цьогоріч також припаде зростання – на 7,2% до 250 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Обсяг валютних резервів Китаю перевищив 3,2 трильйони доларів.