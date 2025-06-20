Росія попереду Європи: Путін зробив нову заяву щодо своєї економіки

Як розповів Володимир Путін, російський ВВП нібито 2 роки зростав темпами, що вищі за середньосвітові. А щороку ВВП взагалі росте на понад 4% попри всі труднощі.

У Путіна розповідають про рекордний ріст ВВП Росії

Ще одним економічним дивом від Володимира Путіна, про яке він розповів на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025, стало те, що за перші 4 місяці 2025 року ВВП Росії додало аж на 1,5% у річному вираженні, передає 24 Канал.

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А ще, як виявилося, Росія посідає 4 місце у світі за обсягом валового продукту, а у Європі – взагалі перше.

Цікаво! Якщо порівняти зростання російського ВВП у першому кварталі цього року (1,5% за словами Путіна) з аналогічним періодом у 2024 році, де показник був на рівні аж 5,4%, то вони чомусь суттєво відрізняються, йдеться у матеріалі РБК-України.

Крім того, президент Росії пояснив, що сировинна складова у динаміці російської економіки вже перестала бути визначальною.

Внесок сировинної складової в економіку Росії вже не є визначальним,

– зауважує Путін.

Нібито це уявлення про російську економіку явно застаріле. І додав, що найважливішим завданням Росії на цей рік є перехід економіки країни до збалансованого зростання.