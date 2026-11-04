Падіння ВВП України: як змінилася економіка у третьому кварталі

У третьому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,5% порівняно з попереднім кварталом. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то падіння становить 0,7%.

Що сталося з економікою України восени

Йдеться про оперативну оцінку ВВП за третій квартал 2026 року, що пояснили у Державній службі статистики.

Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

Зауважте! Попередні дані ВВП за ІІІ квартал 2026 року будуть оприлюднені у грудні.

Зокрема, у вересні здійснили попередню оцінку ВВП за ІІ квартал поточного року. Реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом, а також на 0,4% – порівняно з ІІ кварталом 2025 року.

Номінальний ВВП становив 2305,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України. Очікується, що у 2026 та 2027 роках показник становитиме 1,5% та 2,5% відповідно.

Наголошується, що економіка України перебувала на стадії повільного відновлення. Але російські атаки змінили стадію на "стагнацію".

Міністерство економіки також змінило прогноз у гіршу сторону. Фінальної цифри ще немає, але це буде мінус 1 – 1,5 відсоткового пункту до червневого прогнозу. У червні Мінекономіки знизило прогноз до 1,6%.