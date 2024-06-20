У травні ВВП України сповільнився через російські обстріли

У травні 2024 року зростання ВВП України становило 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Попри сповільнення, економіка відновлюється, кажуть у Мінекономіки.

Яким був ВВП у травні

У сумі за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також Є два сценарії: що буде з обліковою ставкою у червні

Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

Серед негативних факторів – значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити українську енергетичну інфраструктуру.

Що було з виробництвом у травні

За словами міністерки, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність, що було зумовлено як експортоорієнтованими виробництвами, так і збільшенням попиту на інвестиційну продукцію у галузях машинобудування та будівельні матеріали.

Металургійна галузь досягла найвищих показників виробництва за весь період з початку війни, а також зросло виробництво соняшникової олії. Це призвело до зростання попиту на продукцію суміжних галузей.

Проте ключовими невирішеними проблемами залишаються високі рівні безпекових ризиків і руйнування енергетичної інфраструктури.

Відновлення енергетики вимагатиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може уповільнити темпи відновлення виробничої активності. Також логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високий рівень міграції залишаються негативними факторами для економіки.