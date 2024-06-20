Каким был ВВП в мае

В сумме за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии – все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года. Однако бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности. Рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также благодаря высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

Среди негативных факторов – значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки России уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

Что было с производством в мае

По словам министра, в мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность, что было обусловлено как экспортоориентированными производствами, так и увеличением спроса на инвестиционную продукцию в отраслях машиностроения и строительные материалы.

Обратите внимание! Металлургическая отрасль достигла самых высоких показателей производства за весь период с начала войны, а также выросло производство подсолнечного масла. Это привело к росту спроса на продукцию смежных отраслей.

Однако ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие уровни рисков безопасности и разрушение энергетической инфраструктуры.

Важно! Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может замедлить темпы восстановления производственной активности. Также логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокого уровня миграции остаются негативными факторами для экономики.