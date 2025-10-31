Має зв’язок з Трампом: назвали нового власника яхти Amadea російського олігарха

Елітна яхта належала російському олігарху та сератору Сулейману Керімову. Новими власниками судна, ймовірно, стала родина мільярдера Хусейна Саджвані.

Що відомо нового власника яхти?

Після арешту яхту Amadea сенатора Сулеймана Керімова продали на аукціоні 10 вересня, пишу 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Верстка".

Новим власником яхти з 10 жовтня вважається компанія Beyond Holdings Group LTD з Британських Віргінських островів. Це офшорна юрисдикція, яка не розкриває бенефіціарів, проте, ймовірно, вона має зв'язок з родиною Саджвані. Компанія, що купила яхту, зареєстрована в офісному комплексі, що належить Саджвані, і раніше її назва включала ініціали бізнесмена.

Хусейн Саджвані заснував DAMAC Group – один із найбільших приватних холдингів Близького Сходу. Ця компанія займається будівництвом елітної нерухомості в країнах Перської затоки, а також США та Великобританії.

Відомо, що Саджвані був присутній на інавгурації Трампа у 2017 році. Сам Трамп називав Саджвані "другом" і "великою людиною", а його родину – "прекрасними людьми". У тому ж році DAMAC відкрила у Дубаї міжнародний гольф-клуб імені Трампа.

Після обрання на пост президента у 2024 році Трамп запросив Саджвані до США. Вони провели прес-конференцію, на якій повідомили, що Damac інвестує 20 мільярдів доларів у створення в штатах дата-центрів.

За скільки продали Amadea?

На момент арешту, Amadea коштувала 300 мільйонів доларів. Проте потім її вартість знизили до 230 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Про неї відомо, що:

Довжина цієї яхти – 106 метрів.

Її виготовила німецька компанія Lürssen.

Ця яхта має 6 палуб, джакузі, декілька спа-зон, приватний вертолітний майданчик та інші розкішні локації.

Американські урядовці ухвалили рішення продати яхту через те, що її обслуговування обходиться у значну суму. Як відомо, ці витрати щомісячно складають 1 мільйон доларів.

Що відомо про конфіскацію яхти?