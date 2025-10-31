Имеет связь с Трампом: назвали нового владельца яхты Amadea российского олигарха

Элитная яхта принадлежала российскому олигарху и сератору Сулейману Керимову. Новыми владельцами судна, вероятно, стала семья миллиардера Хусейна Саджвани.

Что известно о новом владельце яхты?

После ареста яхту Amadea сенатора Сулеймана Керимова продали на аукционе 10 сентября, пишу 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Верстка".

Смотрите также Что кроется за личностью Медведчука: возмутительные факты из жизни кума Путина

Новым владельцем яхты с 10 октября считается компания Beyond Holdings Group LTD с Британских Виргинских островов. Это оффшорная юрисдикция, которая не раскрывает бенефициаров, однако, вероятно, она имеет связь с семьей Саджвани. Компания, купившая яхту, зарегистрирована в офисном комплексе, принадлежащем Саджвани, и ранее ее название включало инициалы бизнесмена.

Хусейн Саджвани основал DAMAC Group – один из крупнейших частных холдингов Ближнего Востока. Эта компания занимается строительством элитной недвижимости в странах Персидского залива, а также США и Великобритании.

Известно, что Саджвани присутствовал на инаугурации Трампа в 2017 году. Сам Трамп называл Саджвани "другом" и "великим человеком", а его семью – "прекрасными людьми". В том же году DAMAC открыла в Дубае международный гольф-клуб имени Трампа.

После избрания на пост президента в 2024 году Трамп пригласил Саджвани в США. Они провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что Damac инвестирует 20 миллиардов долларов в создание в штатах дата-центров.

За сколько продали Amadea?

На момент ареста, Amadea стоила 300 миллионов долларов. Однако затем ее стоимость снизили до 230 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

О ней известно, что:

Длина этой яхты – 106 метров.

Ее изготовила немецкая компания Lürssen.

Эта яхта имеет 6 палуб, джакузи, несколько спа-зон, частную вертолетную площадку и другие роскошные локации.

Американские чиновники приняли решение продать яхту из-за того, что ее обслуживание обходится в значительную сумму. Как известно, эти расходы ежемесячно составляют 1 миллион долларов.

Что известно о конфискации яхты?