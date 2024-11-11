Фон дер Ляєн розповіла чим замінити російський газ для ЄС

Урсула фон дер Ляєн запропонувала збільшити обсяги постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) з США до ЄС. Це має стати альтернативою російській сировині.

Як замінити російський газ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн внесла цю пропозицію під час спілкування телефоном з новообраним президентом США Дональдом Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Загальні інтереси, наприклад, – це одна з тем, які ми торкнулися, я не сказала б, що (ми її) обговорили, – це... тема ЗПГ.

Фон дер Ляєн відзначила, що майбутня взаємодія між США та ЄС має бути конструктивною. За словами президентки Єврокомісії у Європу до тепер надходить багато російського ЗПГ.

Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії,

– уточнила президентка Єврокомісії

Зверніть увагу! Фон дер Ляєн наголошує, що це питання потрібно обговорювати з урахуванням дефіциту торгівельного балансу, який існує зараз між США та ЄС.