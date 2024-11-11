Как заменить российский газ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла это предложение во время общения по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Читайте также Из-за спроса на новую национальную валюту: валютные резервы Зимбабве растут

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Общие интересы, например, – это одна из тем, которые мы затронули, я не сказала бы, что (мы ее) обсудили, – это... тема СПГ.

Фон дер Ляйен отметила, что будущее взаимодействие между США и ЕС должно быть конструктивным. По словам президента Еврокомиссии в Европу до сих пор поступает много российского СПГ.

Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители,

– уточнила президент Еврокомиссии

Обратите внимание! Фон дер Ляйен отмечает, что этот вопрос нужно обсуждать с учетом дефицита торгового баланса, который существует сейчас между США и ЕС.