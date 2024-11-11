Валютні резерви Зімбабве

Також на зміцнення місцевої валюти ZiG повпливало підвищення центральним банком базових процентних ставок до 35% у вересні, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Минулого тижня ZiG досяг 25,60 за долар після девальвації наприкінці вересня.

Жорсткі умови ліквідності ZiG на тлі жорсткої монетарної політики на ринку збільшили бажання економічних агентів ліквідувати свої валютні позиції. Ці умови значною мірою сприяли зміцненню національної валюти, – сказав голова Резервного банку Зімбабве Джона Мушайаванху.

Він додав, що 6 листопада резерви в місцевій валюті становили близько 129 мільйона доларів, а в іноземній валюті – 509 мільйонів доларів.

Нагадаємо! У квітні Зімбабве випустило зімбабвійське золото (ZiG), що стало шостою спробою країни за останні 15 років створити стабільну місцеву валюту, покликану замінити долар США як основний засіб обміну. ZiG підтримується золотовалютними резервами країни.