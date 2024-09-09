Банкір продавав землю НБУ за заниженою ціною: що відомо

Прокуратура оголосила підозру начальнику одного з відділів НБУ. Чоловіка звинувачують у службовій недбалості під час реалізації банківського майна.

Як банкір здійснював це порушення

Слідчі встановили, що ще у 2021 році НБУ отримав майно у власність через іпотеку фізособою. Йдеться про ділянки, які, у тому числі перебувають на території Київщини.

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Загальна площа цих ділянок перевищує 15 гектарів. Ціна цієї землі складає орієнтовно 9 мільйонів гривень.

А у 2022 році НБУ уже затвердив умови продажу цих земельних ділянок та майна.

Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки. Натомість виставили на продаж їх за балансовою ціною, що набагато нижча. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 мільйонів гривень,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

У цій схемі банкір виконував роль контролюючого та перевіряв вартість вказаних земельних ділянок. Також він мав регулювати умови продажу, що погоджувались колегіальним органом.

Зверніть увагу! Умови затверджувались на основі інформації, яку надавав цей банкір. Йдеться, зокрема, про аналіз цін.