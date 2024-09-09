Как банкир осуществлял это нарушение

Следователи установили, что еще в 2021 году НБУ получил имущество в собственность через ипотеку физлицом. Речь идет об участках, которые, в том числе находятся на территории Киевской области.

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Общая площадь этих участков превышает 15 гектаров. Цена этой земли составляет ориентировочно 9 миллионов гривен.

А в 2022 году НБУ уже утвердил условия продажи этих земельных участков и имущества.

Продавать участки должны были бы по стоимости, определенной при оценке. Зато выставили на продажу их по балансовой цене, что гораздо ниже. Соответственно это привело к потере активов банка на сумму более 5 миллионов гривен,

– говорится в сообщении прокуратуры.

В этой схеме банкир выполнял роль контролирующего и проверял стоимость указанных земельных участков. Также он должен был регулировать условия продажи, что согласовывались коллегиальным органом.

Обратите внимание! Условия утверждались на основе информации, которую предоставлял этот банкир. Речь идет, в частности, об анализе цен.