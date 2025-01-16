"Нафтогаз" попередив: кому потрібно замінити лічильник уже зараз

Лічильник, як і будь-який пристрій, потрібно своєчасно замінювати. Це один з основних стандартів дотримання безпеки.

Чому потрібно замінювати лічильник

Лічильник потрібно своєчасно замінювати і для того, аби не переплачувати за комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Заміна газового лічильника є необхідною процедурою для забезпечення точності обліку газу та дотримання стандартів безпеки,

– йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Окрім планової, заміна також може бути позаплановою. Наприклад, через несправність пристрою, виявлену під час перевірки.

Важливо також, аби повірка лічильника відбувалась у визначені терміни:

для електронних лічильників повірка відбувається через 5 років;

для мембранних цей термін – 8 років.

Повірку, ремонт та заміну лічильника має право здійснювати лише фахівець.

Зверніть увагу! За самостійне втручання в роботу лічильника, доведеться заплатити великий штраф, який розраховується з урахуванням збитків, що були завдані компанії.