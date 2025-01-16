УКР РУС
16 січня 2025, 16:54
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"Нафтогаз" попередив: кому потрібно замінити лічильник уже зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • "Нафтогаз" наголошує на необхідності своєчасної заміни газових лічильників для точного обліку газу та безпеки.
  • Повірка лічильників повинна проводитися спеціалістами: для електронних пристроїв кожні 5 років, для мембранних – кожні 8 років.

Лічильник, як і будь-який пристрій, потрібно своєчасно замінювати. Це один з основних стандартів дотримання безпеки.

Чому потрібно замінювати лічильник

Лічильник потрібно своєчасно замінювати і для того, аби не переплачувати за комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Заміна газового лічильника є необхідною процедурою для забезпечення точності обліку газу та дотримання стандартів безпеки,
– йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Окрім планової, заміна також може бути позаплановою. Наприклад, через несправність пристрою, виявлену під час перевірки.

Важливо також, аби повірка лічильника відбувалась у визначені терміни:

  • для електронних лічильників повірка відбувається через 5 років;
  • для мембранних цей термін – 8 років.

Повірку, ремонт та заміну лічильника має право здійснювати лише фахівець.

Зверніть увагу! За самостійне втручання в роботу лічильника, доведеться заплатити великий штраф, який розраховується з урахуванням збитків, що були завдані компанії.