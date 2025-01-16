Що відбувається з економікою України

Частково ВВП зросло завдяки реалізації політики "Зроблено в Україні", повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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Юлія Свириденко Перша віцепремʼєрка – міністерка економіки України 3,6% – очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року, плюс 0,6% – до цього зростання додала політика "Зроблено в Україні".

Свириденко також наголосив, що експорт за 2024 рік зріс на 15,2%. Загалом він сягнув 41,7 мільярда доларів.

В 3 рази більше від запланованого ми отримали від приватизації. Після закриття всіх угод 2024 року надходження від приватизації можуть сягнути 12 мільярдів гривень. У фокусі на цей рік – зберегти економічне відновлення й зміцнювати економічну самодостатність,

– наголосила Свириденко.

Зверніть увагу! За словами міністерки, 67% від усіх доходів, які приніс підприємницький сектор, забезпечили саме критично важливі підприємства, що мали змогу бронювати своїх працівників.