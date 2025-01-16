Что происходит с экономикой Украины
Частично ВВП вырос благодаря реализации политики "Сделано в Украине", сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
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3,6% – ожидается рост ВВП по итогам 2024 года, плюс 0,6% – к этому росту добавила политика "Сделано в Украине".
Свириденко также отметил, что экспорт за 2024 год вырос на 15,2%. В целом он достиг 41,7 миллиарда долларов.
В 3 раза больше запланированного мы получили от приватизации. После закрытия всех сделок 2024 года поступления от приватизации могут достичь 12 миллиардов гривен. В фокусе на этот год – сохранить экономическое восстановление и укреплять экономическую самодостаточность,
– подчеркнула Свириденко.
Обратите внимание! По словам министра, 67% от всех доходов, которые принес предпринимательский сектор, обеспечили именно критически важные предприятия, имеющие возможность бронировать своих работников.