Чому потрібно замінювати лічильник
Лічильник потрібно своєчасно замінювати і для того, аби не переплачувати за комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Заміна газового лічильника є необхідною процедурою для забезпечення точності обліку газу та дотримання стандартів безпеки,
– йдеться в повідомленні "Нафтогазу".
Окрім планової, заміна також може бути позаплановою. Наприклад, через несправність пристрою, виявлену під час перевірки.
Важливо також, аби повірка лічильника відбувалась у визначені терміни:
- для електронних лічильників повірка відбувається через 5 років;
- для мембранних цей термін – 8 років.
Повірку, ремонт та заміну лічильника має право здійснювати лише фахівець.
Зверніть увагу! За самостійне втручання в роботу лічильника, доведеться заплатити великий штраф, який розраховується з урахуванням збитків, що були завдані компанії.