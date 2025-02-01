Як заздалегідь дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії
- Українці можуть дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії через пенсійний калькулятор на сайті ПФУ.
- Є можливість поліпшити майбутню пенсію через детінізацію доходу, офіційне працевлаштування або купівлю стажу.
Українці можуть заздалегідь дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього слід скористатися офіційним пенсійним калькулятором у персональному кабінеті на сайті ПФУ.
Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії
Йдеться про електронний сервіс, який надає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії й вік виходу на пенсію, пише 24 канал з посиланням на сайт фонду.
Читайте також Менші, ніж очікувалось: що не так з надбавками до українських пенсій
Скористатися пенсійним калькулятором можна так:
- Зайдіть на сайт.
- Натисніть кнопку "Вхід".
- Виберіть спосіб авторизації.
- У меню виберіть розділ "Пенсійний калькулятор".
- Знайдіть приблизну дату виходу на пенсію та дані про набутий стаж.
- У розділі "Алгоритм розрахунку" оберіть один із варіантів: розрахунок станом на сьогодні (якщо вам майже 60 років і ви не плануєте працювати далі) або розрахунок з урахуванням майбутнього стажу (якщо ви продовжите працювати із поточним рівнем доходу).
Зауважте! Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ постійно, а кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.
Що робити, якщо пенсія занадто низька
Є кілька способів поліпшити ситуацію, якщо вас не влаштував розмір майбутньої виплати:
- Детінізація доходу. Якщо ви частину своєї зарплати отримуєте "в конверті", то домовтеся з роботодавцем про офіційне оформлення доходу.
- Оформлення офіційної зайнятості. Якщо ви працюєте неофіційно, то зареєструйте трудові відносини.
- Купівля стажу. Стаж можна придбати через ПФУ, якщо його суттєво бракує.