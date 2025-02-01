Як заздалегідь дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

Українці можуть заздалегідь дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього слід скористатися офіційним пенсійним калькулятором у персональному кабінеті на сайті ПФУ.

Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

Йдеться про електронний сервіс, який надає можливість розрахувати розмір майбутньої пенсії й вік виходу на пенсію, пише 24 канал з посиланням на сайт фонду.

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Скористатися пенсійним калькулятором можна так:

Зайдіть на сайт.

Натисніть кнопку "Вхід".

Виберіть спосіб авторизації.

У меню виберіть розділ "Пенсійний калькулятор".

Знайдіть приблизну дату виходу на пенсію та дані про набутий стаж.

У розділі "Алгоритм розрахунку" оберіть один із варіантів: розрахунок станом на сьогодні (якщо вам майже 60 років і ви не плануєте працювати далі) або розрахунок з урахуванням майбутнього стажу (якщо ви продовжите працювати із поточним рівнем доходу).

Зауважте! Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ постійно, а кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена.

Що робити, якщо пенсія занадто низька

Є кілька способів поліпшити ситуацію, якщо вас не влаштував розмір майбутньої виплати: