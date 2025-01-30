Чому українці не задоволені розміром своїх пенсій

Так під час розрахунку пенсії порівнюється, яка зарплата була у людини, і яка заробітна плата була середньою по країні на той час, пише 24 канал з посиланням на "На Пенсії".

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Можливо, в радянські часи на ту зарплату можна було жити цілком гідно, але коли ми підставляємо ті цифри в сучасну формулу розрахунку пенсії, то її цінність часто нівелюється. Крім того, 25 років стажу за нинішніми правилами дають змогу отримувати пенсію в розмірі лише 25% від зарплати,

– йдеться у тексті.

У матеріалі додали, що для того, аби мінімальна пенсійна виплата сягнула хоча б до рівня 3 370 гривень, потрібно

або досягти 80 років;

або за додатковими вимогами мати від 30 років стажу для жінок та від 35 для чоловіків.

Чому пенсія менша, ніж очікувалось

Так з 1 березня 2024 року розмір мінімальної пенсійної виплати становить 2 725 гривень. Її можуть отримати такі люди:

не працюють;

не мають 30 років (для жінок) чи 35 років (для чоловіків) стажу відповідно.

Якщо ж пенсія з усіма надбавками менша за зазначену суму, то до неї встановлюють адресну допомогу. Таким чином загальний розмір пенсії має бути не нижчим за 2 725 гривень.

Коли людина досягає 70 років, то має отримати надбавку. Тоді пенсіонеру можуть встановити доплату до пенсії в розмірі 300 гривень, як і передбачає відповідна постанова Кабінету Міністрів.

У матеріалі зазначили, що через нову надбавку, очевидно, повністю зникає адресна допомога. Тому загальний розмір пенсійної виплати зростає несуттєво.

Простіше кажучи, одну надбавку дали, а іншу забрали,

– пояснили українцям.

Зверніть увагу! Частина доплати встановлюється відразу – з дати досягнення конкретного ювілею. Але є випадки, коли це відчувається значущим.