Докупити стаж реально: як збільшити розмір своєї пенсії

Відтепер українські пенсіонери матимуть змогу збільшити розмір своєї пенсії за допомогою добровільних страхових внесків за стаж. Укласти договір щодо цього можна на порталі Пенсійного фонду.

Можливість купувати страховий стаж

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська розповіла під час брифінгу, що з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кліків оформить страхові внески. Таким чином громадяни України матимуть можливість докупити страховий стаж для майбутньої пенсії.

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Такий механізм знадобиться у першу чергу таким категоріям:

людям за кордоном, які зараз там працюють, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівникам, що отримують низькі офіційні доходи. Шляхом добровільних внесків вони можуть збільшити свою майбутню пенсію.

Яка вартість страхових внесків

Для того, щоб сплачувати внески, потрібно

Кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд.

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за договором ви за певний місяць сплатили 2 тисячі гривень. Отже, для застрахованої людини місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться

Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.