Знижуємо рахунки за електроенергію: як прати ефективно

В Україні з 1 червня значно зріс тариф на електроенергію – нині він становить 4,32 гривні за кіловат світла. Відповідно, багатьох українців цікавить питання, яким чином можна зменшити споживання електроенергії при пранні задля економії.

Чи можна економити світло при пранні

Як відомо, шляхом правильного використання пральної машини можна знизити споживання електроенергії. В тому числі задля зменшення навантаження на українську енергетику. Це можна робити щодня завдяки спеціальним функцям та режимам прання.

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Річ у тім, що пральна машина-автомат може споживати приблизно до 15% електроенергії, яку використовує вся родина. Тому під час вибору побутової техніки важливо звертати увагу на клас енергоспоживання. Найкраще обирати класи А або А+.

Практичні поради для заощадження

Чим далі за алфавітом йдуть літери латиниці, тим більше пральна машина буде споживати електроенергії.

Перш за все, для економії світла найкраще підійде двозонний лічильник. Він дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію, якщо використовувати техніку в період з 23:00 до 07:00. А на пральних машинах часто можна встановлювати прання на таймер відкладеного старту, відповідно вона буде запускатися автоматично вночі.

Втім, варто звернути увагу також на наступні поради з економії світла при пранні:

Перш за все, слід заповнювати барабан пральної машини принаймні на 3/4 від максимальної ваги. Прання невеликої кількості речей є нераціональним, оскільки часте використання приладу призводить до збільшення витрат електроенергії.

Перед увімкненням приладу обробіть плями на одязі . Це дозволить уникнути попереднього ополіскування та зекономити на використанні додаткової електроенергії та води.

. Це дозволить уникнути попереднього ополіскування та зекономити на використанні додаткової електроенергії та води. Щоб зменшити споживання електроенергії, варто обирати режим швидкого прання . Крім того, завжди використовуйте програми, що найкраще підходять для конкретного типу речей.

. Крім того, завжди використовуйте програми, що найкраще підходять для конкретного типу речей. Коли пральна машина підігріває воду до 60 градусів, вона споживає вдвічі більше електроенергії, ніж при 30 градусах. Тому якщо ваша білизна не дуже брудна, зниження температурного режиму може бути цілком логічним.

Не варто перевантажувати барабан. Це може збільшити споживання електроенергії на 10-15%.